Để dễ dàng xem trực tiếp các trận đấu bóng đá hấp dẫn diễn ra hàng ngày, anh em chỉ cần truy cập vào Cakhia TV. Bởi chúng tôi đang phát sóng tất cả những giải bóng đá lớn với chất lượng cao. Mà qua đó, anh em có thể xem trực tiếp bóng đá với trải nghiệm cao ngay trên điện thoại hoặc máy tính của mình.

I. Giới thiệu về trang web Cakhia TV

Đây là thời đại của công nghệ thông tin. Cho nên việc xem bóng đá trực tiếp không còn khó khăn như trước nữa. Bởi có rất nhiều website phát sóng bóng đá ra đời. Trong số đó, trang web được nhiều xem đánh giá cao nhất phải kể đến Cakhia Live.

Cà Khịa TV được đây dựng cách đây không quá lâu. Sau khi nhận thấy được nhu cầu xem trực tiếp bóng đá tại Việt Nam khá cao. Nhưng các website phát sóng bóng đá vào thời điểm đó chưa thể đáp ứng được. Cho nên ngay khi vừa ra mắt, chúng tôi đã được anh em yêu thích bóng đá rất ưa chuộng.

Đến thời điểm hiện tại, Ca Khia Link là một địa chỉ xem bóng đá được rất nhiều người lựa chọn. Khi muốn xem trực tiếp bất kỳ trận đấu bóng đá nào diễn ra hàng ngày.

II. Mục tiêu phát triển của Cakhia TV

Được đầu tư với một số tiền khá lớn ngay từ đầu. Cho nên mục tiêu phát triển của chúng tôi là trở thành website phát sóng bóng đá hàng đầu Việt Nam. Đến thời điểm hiện tại thì Cà Khịa TV đã hoàn thành được một phần của mục tiêu này. Bởi hàng ngày số lượng người truy cập vào đây để xem trận đấu mình thích khá đông đảo.

Đương nhiên, để thu hút một số lượng người xem lớn như vậy. Chúng tôi đã phải mua bản quyền của rất nhiều các giải bóng đá lớn cho mọi người xem hoàn toàn miễn phí. Thêm vào đó còn ứng dụng công nghệ cao, để mang đến các trận đấu với chất lượng cao và tốc độ ổn định.

Trong tương lai để phát triển hơn, chắc chắn chúng tôi sẽ nâng cấp mình hơn nữa. Cho nên nếu anh em đang muốn tìm một website để xem trực tiếp các trận đấu hấp dẫn diễn ra hàng ngày. Anh em nên đồng hành cùng với Cà Khịa Link, đảm bảo sẽ không làm anh em thất vọng.

III. Vì sao nên xem trực tiếp bóng đá tại Cakhia TV

Như chúng tôi đã chia sẻ ở trên, khi đồng hành cùng với Cakhia Live. Anh em có thể dễ dàng xem được trận đấu mình thích với chất lượng cao. Bởi chúng tôi đang có những ưu điểm sau đây:

1. Không thu phí người xem

Ngay từ khi được xây dựng, CaKhia TV đã đi theo hướng hoạt động phi lợi nhuận. Tức là cho phép mọi người có thể truy cập vào để xem trận đấu mình thích bất kỳ lúc nào mà không thu phí. Nguồn thu duy nhất của chúng tôi đến từ việc đặt những banner quảng cáo cho các nhà cái bóng đá lớn tại trang chủ.

2. Giao diện đẹp mắt và dễ sử dụng

Khi vào website của chúng tôi, anh em sẽ thấy giao diện trang web được thiết kế khá thông minh. Khi chúng tôi chia ra nhiều mục khác nhau. Qua đó anh em có thể sử dụng và tìm được trận đấu mình muốn xem hay bất kỳ thông tin nào dễ dàng.

Chúng tôi cũng chọn lựa màu sắc cho website khá đẹp mắt và hài hoà. Để dù có nhìn lâu vào màn hình thì anh em cũng không bị mỏi hay đau mắt.

3. Trực tiếp tất cả các giải đấu lớn

Để mang đến cho người xem toàn bộ các trận đấu bóng đá hấp dẫn diễn ra hàng ngày. Chúng tôi đã chi khá nhiều tiền để mua thành công bản quyền của nhiều giải bóng đá hàng đầu thế giới hiện nay như:

Giải bóng đá Champion League

Giải bóng đá Europa League

Giải bóng đá World Cup

Giải bóng đá Euro

Giải bóng đá Ngoại Hạng Anh

Giải bóng đá La Liga

Giải bóng đá Serie A

Giải bóng đá Bundesliga

Giải bóng đá Ligue 1

Giải bóng đá V-League

Ngoài ra còn nhiều giải đấu khác ở trong nước, khu vực và thế giới.

Thêm vào đó, chúng tôi còn cập nhật lịch phát sóng khá sớm với thông tin đầy đủ. Mà qua đó, anh em biết chính xác trận đấu mình muốn xem diễn ra vào lúc nào. Để thu xếp thời gian và xem trận đấu một cách hợp lý.

4. Cung cấp link xem bóng đá uy tín

Hiện tại, chúng tôi đã xây dựng được một hệ thống link xem trực tiếp bóng đá khá uy tín và chất lượng. Khi mỗi trận đấu diễn ra mỗi ngày, chúng tôi đều cung cấp trên 3 đường link. Để anh em chọn được link phù hợp với mình, cũng như thay đổi link nếu đường link đang xem gặp vấn đề.

Tất cả những đường link được chúng tôi cung cấp cũng không bao giờ dính mã độc hay virus. Cho nên anh em hoàn toàn có thể yên tâm khi truy cập.

5. Chất lượng trong trận đấu cao

Để mang đến những trận đấu với chất lượng cao. Trang web Cakhia Live cũng ứng dụng công nghệ phát sóng hiện đại nhất hiện nay. Điều này giúp các trận đấu mà chúng tôi phát sóng có chất lượng không thua kém gì trên TV, cụ thể như sau:

Hình ảnh mà anh em thấy cực kỳ sắc nét, bởi độ phân giải sẽ từ HD trở lên

Âm thanh trong trận đấu cũng khá chân thực với âm lượng lớn

Màn hình thì có kích thước đúng chuẩn cũng như tương thích với nhiều thiết bị xem khác nhau.

Anh em còn có thể tăng giảm kích thước màn hình, âm lượng hay thay đổi độ phân giải hình ảnh của trận đấu bất kỳ lúc nào. Miễn sao cho anh em có thể xem trận đấu mình thích một cách tốt nhất.

6. Bình luận cuốn hút

Biết được rằng tất cả mọi người đều muốn nghe bình luận bằng tiếng Việt khi xem bóng đá trực tiếp. Cho nên chúng tôi đã chiêu mộ rất nhiều các BLV bóng đá tên tuổi nhất Việt Nam hiện nay. Trong đó có nhiều cái tên rất được người xem yêu thích như Captain, Leo Nát Đô, Batman, Giàng A Lử, Giàng A Phò,….

Chính vì thế, khi xem bất kỳ trận đấu bóng đá nào tại đây. Anh em luôn được nghe bình luận trong trận đấu khá là sinh động, cuốn hút. Thêm nữa, chúng tôi còn cung cấp cả khung chat, để anh em có thể trò chuyện với bình luận viên hay các người xem khác một cách dễ dàng.

7. Không có quảng cáo

Một lợi ích nữa khi anh em chọn CaKhia Live để xem trực tiếp bóng đá. Đó chính là chúng tôi không chèn quảng cáo khi trận đấu đã diễn ra. Qua đó, anh em có thể theo dõi trận đấu từ đầu cho đến khi kết thúc mà không bị làm phiền giây phút nào.

Hướng dẫn xem bóng đá trực tiếp tại Cakhia TV

Đầu tiên sẽ tiến hành truy cập vào trang web Ca Khia TV bằng máy tính hay điện thoại đều được Tiếp theo sẽ nhìn lên thanh Công Cụ rồi chọn vào mục Trang Chủ Tại đây, anh em sẽ tìm trận đấu bóng đá mình muốn xem. Khi tìm được thì chỉ cần nhấn Xem Ngay và chọn đường link phù hợp với mình là xong.

Những lưu ý khi xem trực tiếp bóng đá tại Cà Khịa TV

Để xem bóng đá trực tiếp tại trang web Cakhia Link một cách tốt nhất. Anh em nên lưu ý những điều sau:

Hãy kết nối với mạng tốc độ cao, để tốc độ của trận đấu mượt mà hơn. Bởi dù chúng tôi đang sử dụng đường truyền hiện đại. Nhưng nếu kết nối mạng của anh em chậm thì trận đấu vẫn xuất hiện giật hay lag như thường

Nên truy cập vào đường link sớm, bởi càng về sau thì đường link càng dễ bị quá tải hơn. Đương nhiên khi đường link quá tải thì anh em sẽ không thể truy cập được

Anh em nên cho dừng trận đấu khoảng 30 giây, nếu xuất hiện giật hay đứng hình. Đảm bảo rằng khi dừng xong thì những hiện tượng này sẽ không còn xuất hiện nữa.

IV. Những tính năng khác của trang web Cakhia Live

1. Xem tin tức bóng đá

Hàng ngày các biên tập viên của chúng tôi sẽ cập nhật lên trang web toàn bộ những tin tức về bóng đá hot nhất, mới nhất. Để anh em biết được tin về các cầu thủ, trước trận đấu, giải đấu, chuyển nhượng, huấn luyện viên, bên lề sân cỏ,… như thế nào.

Chúng tôi cũng cam kết rằng tin tức do mình cập nhật luôn chính xác tuyệt đối. Bởi chỉ lấy từ những nguồn uy tín nhất Việt Nam hiện nay.

2. Xem lịch thi đấu

Khi truy cập vào đây, anh em sẽ biết hôm nay, ngày mai diễn ra các trận đấu bóng đá nào dễ dàng. Bởi chúng tôi đang cập nhật lịch thi đấu cho toàn bộ các giải đấu. Thêm vào đó, khi xem lịch bóng đá tại đây, anh em cũng nắm đầy đủ những thông tin như:

Thời gian trận đấu diễn ra

Sân tổ chức trận đấu

Đội hình dự kiến ra sân,….

3. Xem bảng xếp hạng

Chúng tôi cũng đang cập nhật BXH cho toàn bộ các giải bóng đá. Trong bảng xếp hạng cũng có đầy đủ những thông tin như vị trí, điểm số, hiệu số thắng thua, số vòng thi đấu,… Qua đó anh em dễ dàng biết được BXH của bất kỳ giải đấu nào mà mình muốn.

4. Xem kết quả bóng đá

Khi có bất kỳ trận đấu nào vừa kết thúc, Cakhia Live cũng cập nhật kết quả ngay lập tức. Để anh em dễ dàng biết tỉ số của những trận đấu mà mình không thể xem trực tiếp như thế nào.

5. Xem highlight bóng đá

Trang web Cà Khịa Live còn cập nhật highlight của các trận đấu bóng đá lớn khi kết thúc. Giúp anh em có thể xem lại toàn bộ những diễn biến chính như thế nào.

V. Kết luận

Thông qua những gì mà chúng tôi chia sẻ trên đây, chắc anh em biết tại sao nên chọn trang web CaKhia TV. Khi đang muốn tìm và xem trực tiếp các trận đấu bóng đá hấp dẫn diễn ra hàng ngày với chất lượng cao. Chắc chắn rằng chúng tôi sẽ không bao giờ làm anh em thất vọng.